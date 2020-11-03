Малышева развенчала популярные мифы о гипертонии 

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Врач и телеведущая Елена Малышева развеяла несколько мифов о лекарствах от гипертонии и о течении этого недуга. В студии программы "Жить здорово!" медики рассказали об ошибочнои понятии "рабочее давление".

"Давление бывает нормальное и ненормальное",

Он отметил, что давление должно быть не выше 130, а все, что превышает этот показатель — это уже повышенное давление.

Также специалист рассказал, что таблетки от гипертонии не лечат данное заболевание, а позволяют удержать давление в пределах нормы.

"Как только вы прекращаете их принимать, давление повышается",

— отметил врач.

Специалисты посоветовали, что не нужно увеличивать дозу лекарств без согласования с врачом.