Малышева развенчала популярные мифы о гипертонии 

Врач и телеведущая Елена Малышева развеяла несколько мифов о лекарствах от гипертонии и о течении этого недуга. В студии программы "Жить здорово!" медики рассказали об ошибочнои понятии "рабочее давление".
"Давление бывает нормальное и ненормальное",
— заявил доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили.
Он отметил, что давление должно быть не выше 130, а все, что превышает этот показатель — это уже повышенное давление.
Также специалист рассказал, что таблетки от гипертонии не лечат данное заболевание, а позволяют удержать давление в пределах нормы.
"Как только вы прекращаете их принимать, давление повышается",
— отметил врач.
Специалисты посоветовали, что не нужно увеличивать дозу лекарств без согласования с врачом.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые назвали продукты, которые "убивают" сердце.