Ученые назвали продукты, которые «убивают» сердце

Продукты, которые мы употребляем, в некоторых случаях могут привести к хроническому воспалению. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of American College of Cardiology.

Специалисты выяснили, что диета с большим количеством красного и обработанного мяса, рафинированного зерна и сладких напитков приводит к воспалению в организме. В результате увеличивается риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

При системном употреблении продуктов с высоким индексов воспаления риск сердечных заболеваний увеличивается на 46%, а вероятность инсультов — на 28%.

Исследователи во главе с доктором Джун Ли из Гарвардской школы общественного здравоохранения создали воспалительный индекс питания, основанный на оценке количества биомаркеров воспаления в крови.

Для снижения возможных рисков специалисты рекомендуют употреблять в пищу больше антиоксидантов и клетчатки. Они содержатся в зеленых листовых овощах, например, капусте, шпинате, рукколе. Кроме того, полезны тыква, желтый перец, фасоль, морковь, цельнозерновые продукты, кофе, чай и вино. Однако больше всего снижают воспаление в организме грецкие орехи.