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Ученые назвали приводящие к воспалению в организме продукты 

Анастасия Иванова 27 минут назад
Ученые назвали продукты, которые «убивают» сердце
Фото: depositphotos.com
Продукты, которые мы употребляем, в некоторых случаях могут привести к хроническому воспалению. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of American College of Cardiology.
Специалисты выяснили, что диета с большим количеством красного и обработанного мяса, рафинированного зерна и сладких напитков приводит к воспалению в организме. В результате увеличивается риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.
При системном употреблении продуктов с высоким индексов воспаления риск сердечных заболеваний увеличивается на 46%, а вероятность инсультов — на 28%.
Исследователи во главе с доктором Джун Ли из Гарвардской школы общественного здравоохранения создали воспалительный индекс питания, основанный на оценке количества биомаркеров воспаления в крови.
Для снижения возможных рисков специалисты рекомендуют употреблять в пищу больше антиоксидантов и клетчатки. Они содержатся в зеленых листовых овощах, например, капусте, шпинате, рукколе. Кроме того, полезны тыква, желтый перец, фасоль, морковь, цельнозерновые продукты, кофе, чай и вино. Однако больше всего снижают воспаление в организме грецкие орехи.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, какие продукты "убивают" почки.
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