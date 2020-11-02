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Признаки слабых сосудов 

Стелла Шмель 3 часа назад
Признаки слабых сосудов
Фото: depositphotos.com
Медики глубоко убеждены, что сосуды — одно из самых слабых мест в организме. Именно сосудистые заболевания входят в четверку самых распространенных и смертельно опасных.
В случае нарушения кровотока организм может недополучить кислород, что может привести к колоссальному сбою работы организма: нарушение функций головного мозга, сердечные болезни, заболевания почек и многое другое. Подробнее о признаках слабых сосудов — в материале "Рамблера".

Синяки на коже

Если у вас появляются синяки даже от незначительных травм, это признак слабых сосудов. Но есть случаи, когда синяки сопровождают хозяйку на протяжении всей ее жизни. Речь идет о синеве под глазами. Синяки в этой области не являются признаком слабости сосудов, но и приятного от них мало. Вот несколько способов, которые помогут убрать синяки под глазами.

Перепады давления

Явным признаком слабых сосудов являются и систематические резкие перепады давления. Если вы периодически наблюдаете этот симптом, необходимо обратиться к специалисту. Но существует и несколько простых способов снизить артериальное давление без приема лекарств и вызова врачей. Эти советы могут помочь, когда нужно решить проблему прямо здесь и сейчас.

Слабость

Дискомфорт в определенную погоду, потемнение в глазах, обмороки, ломота в суставах — все эти признаки могут тоже свидетельствовать о слабых сосудах. Но если помимо ломоты в суставах больной ощущает хруст, это может говорить о наличии другого недуга — артрита. Обязательно нужно обратиться к медикам, но помочь себе в моменте можно и в ожидании даты приема у специалиста. Эти несколько простых способов облегчат проявления артрита.
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