Признаки слабых сосудов 

Медики глубоко убеждены, что сосуды — одно из самых слабых мест в организме. Именно сосудистые заболевания входят в четверку самых распространенных и смертельно опасных.

В случае нарушения кровотока организм может недополучить кислород, что может привести к колоссальному сбою работы организма: нарушение функций головного мозга, сердечные болезни, заболевания почек и многое другое. Подробнее о признаках слабых сосудов — в материале "Рамблера".

Синяки на коже

Если у вас появляются синяки даже от незначительных травм, это признак слабых сосудов. Но есть случаи, когда синяки сопровождают хозяйку на протяжении всей ее жизни. Речь идет о синеве под глазами. Синяки в этой области не являются признаком слабости сосудов, но и приятного от них мало. Вот несколько способов, которые помогут убрать синяки под глазами.

Перепады давления

Явным признаком слабых сосудов являются и систематические резкие перепады давления. Если вы периодически наблюдаете этот симптом, необходимо обратиться к специалисту. Но существует и несколько простых способов снизить артериальное давление без приема лекарств и вызова врачей . Эти советы могут помочь, когда нужно решить проблему прямо здесь и сейчас.

Слабость