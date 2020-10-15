Артрит или воспаление сустава — недуг, крайне распространенный среди людей старше 40 лет. Спровоцировать его развитие могут различные факторы: от дефицита витаминов и микроэлементов в организме до подагры.

Как облегчить симптомы артрита в домашних условиях? Разбирался "Рамблер".

Спорт

Пациентам с артритом активные движения нередко причиняют дискомфорт, поэтому они стремятся свести физические нагрузки к минимуму. Вот только отсутствие нагрузок на суставный аппарат еще больше нарушает функции пораженных суставов. Именно поэтому медики советует пациентам регулярно выполнять комплекс специальных физических упражнений, направленных на улучшение подвижности, а также на растяжение суставов и связок.

Согревающая мазь

Скованность в суставах — один из основных признаков артрита, который, как правило, проявляется по утрам. Чтобы после пробуждения скованность не доставляла проблем, пациентам рекомендуют наносить на пораженные суставы согревающие мази, которые способствуют расслаблению мягких околосуставных тканей.

Рыбий жир

На многих больных положительное действие оказывает прием капсул с рыбьим жиром, богатых омега-3-жирными кислотами, витаминами А и D. Первые оказывают противовоспалительное действие, а последний необходим для нормального минерального обмена в костной ткани. Медики советуют в сутки употреблять не больше 5 мл масла печени трески. Превышать рекомендуемую дозу не стоит, поскольку в больших дозах витамины А и D могут навредить организму.