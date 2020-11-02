В Нигерии 15 человек умерли от неизвестной болезни 

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Не менее 15 человек скончались в Нигерии от неизвестной болезни. Об этом сообщает Vanguard.

"Правительство штата Дельта получило информацию о якобы загадочных случаях смерти в общинах Уте Окпу и Идумеса", — пишет издание.

Известно, что умерли молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Причины их смерти буду расследовать. Эпидемиологи собрали необходимые образцы для исследований.

По мнению специалистов, одной из причин гибели могла стать геморрагическая лихорадка. Это вирусное заболевание, для которого характерны лихорадка и геморрагический синдром (кровоизлияния, кровотечения).