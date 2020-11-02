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Стопкоронавирус.рф

Оценена опасность новой смертельной болезни 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Оценена опасность новой смертельной болезни
Фото: depositphotos.com
Российские ученые прокомментировал сообщения о новом синдроме VEXAS, которыйвызывает летальный исход в 40%. Врачи отметили, что в России подобное заболевание еще не встречалось, и оно не такое опасное, как коронавирус.
Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии, доктор медицинских наук РНИМУ имени Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров объяснил, что массово опасаться не стоит.

"Это чисто генетическое заболевание. Вот и все. Никакого отношения к инфекциям и коронавирусу тем более не имеет. От него не умрем во всяком случае. Его не с чем сравнивать даже".

В свою очередь, профессор, доктор медицинских наук Александр Карабиненко выразил мнение, что синдром VEXAS, по всей видимости, не так часто встречается на практике, раз о нем мало известно в России.

"Сейчас появляются новые вирусы. Человек не выработал к ним иммунитет. Они потенциально опасны для жизни человека. Они развиваются по той же схеме с ковидом".

Пациенты с данным синдромом страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях.
Ранее "Рамблер" сообщал, как долго иммунитет защищает нас от коронавируса.
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Болезни и лекарства , Владимир Никифоров , Федеральное медико-биологическое агентство
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