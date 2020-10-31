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Стопкоронавирус.рф

Раскрыта долговечность иммунитета к коронавирусу 

Мира Маркина 31 октября 2020
Раскрыта долговечность иммунитета к коронавирусу
Фото: depositphotos.com
Руководитель исследования вакцины "Спутник V" на возрастной группе Никита Ломакин в беседе с "Известиями" заявил о неустойчивости гуморального (антительного) иммунитета у переболевших коронавирусом.
По словам эксперта, почти все пациенты, перенесшие COVID-19, теряют антитела к нему в ближайшие 3-5 месяцев. Следовательно, они подвержены риску повторного заражения.
Ломакин также подчеркнул, что со временем эффективность введенной в организм вакцины от коронавируса будет снижаться. При этом он уточнил, что перед медициной не стоит задачи обеспечить пациента пожизненным иммунитетом.

"Не надо забывать, что от вируса гриппа мы прививаемся каждый год, поэтому ничего особенного в этом нет",

— пояснил врач.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Европе нашли новый коронавирус.
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Коронавирус , газета "Известия"
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