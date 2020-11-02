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Причиной потери обоняния могут стать серьезные болезни 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Выяснилось, какие болезни могут «отключить» обоняние
Фото: depositphotos.com
Врач Алена Парецкая предупредила, что частичная или полная потеря обоняния — аносмия — может являться симптомом серьезных болезней. Ее слова передает «Комсомольской правде».
Когда большинство пациентов перестают ощущать запахи, то сразу думают, что заболели коронавирусом. Однако есть множество факторов, способных вызвать потерю обоняния.
Парецкая отметила, что самая серьезная причина потери обоняния — прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, например, Альцгеймер. Хотя это может быть и естесственной частью старения.

«Кроме старческих изменений, проблему может вызвать применение некоторых медикаментов или воздействие токсичных химикатов».

Это могут быть интраназальные препараты цинка, спреи для носа против отеков и ряд пероральных лекарств, например, нифедипин и фенотиазины.
Травмы головы и носа, полипы, гормальный дисбаанс, воспаление пазух, аллергия и даже проблемы с зубами — все это может стать причиной для потери обоняния.
Ранее "Рамблер" сообщал, как восстановить обоняние.
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Болезни и лекарства , Комсомольская правда
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