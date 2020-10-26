Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Стопкоронавирус.рф

Назван способ восстановить обоняние после COVID-19 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Назван способ восстановить обоняние после COVID-19
Фото: depositphotos
Врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев рассказал, как можно восстановить обоняние, которое теряется в ходе болезни коронавирусом. Об этом сообщает РБК.
Для того, чтобы вернуть обоняние необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям, которые располагаются в носу. Для этого можно использовать капли, сужающие сосуды.
Также Ходжаев рекомендует использовать раствор морской соли для орошения носа. Врач посоветовал наблюдать за влажностью воздуха в помещени и принимать витамины группы, а также поливитамины.
Ранее "Рамблер" сообщал необычные факты про обоняние.
Видео дня. Привычки, которые незаметно убивают кишечник
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Препарат от гриппа оказался эффективен при COVID-19
Препарат от гриппа оказался эффективен при COVID-19
Нарколог назвал быстрый способ избавиться от похмелья
Нарколог назвал быстрый способ избавиться от похмелья
Врачи назвали два незаметных симптома начала ковида
Врачи назвали два незаметных симптома начала ковида
О чем сигнализирует частая отрыжка
О чем сигнализирует частая отрыжка
Видео
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
06:20
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
Болезни и лекарства
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
00:33
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
Коронавирус
Что будет с телом, если отжиматься каждый день
08:57
Что будет с телом, если отжиматься каждый день
ЗОЖ
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Врач рассказал, как пережить магнитную бурю
01:43
Врач рассказал, как пережить магнитную бурю
ЗОЖ
Как понять, что вам не хватает белка
09:13
Как понять, что вам не хватает белка
ЗОЖ
Черты характера, которые гарантируют вам невроз
03:07
Черты характера, которые гарантируют вам невроз
Болезни и лекарства
Врач назвал самые опасные диагнозы в пандемию
00:57
Врач назвал самые опасные диагнозы в пандемию
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение