Назван способ восстановить обоняние после COVID-19 

Врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев рассказал, как можно восстановить обоняние, которое теряется в ходе болезни коронавирусом. Об этом сообщает РБК.

Для того, чтобы вернуть обоняние необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям, которые располагаются в носу. Для этого можно использовать капли, сужающие сосуды.

Также Ходжаев рекомендует использовать раствор морской соли для орошения носа. Врач посоветовал наблюдать за влажностью воздуха в помещени и принимать витамины группы, а также поливитамины.