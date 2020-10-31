Раскрыты болезни, о которых предупреждают холодные руки

Флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян раскрыл болезни, о которых могут сигнализировать холодные руки.

Прежде всего эксперт подчеркнул, что подобный симптом может быть физиологической нормой, особенно в осенне-зимний период.

"Но если руки холодные вне зависимости от времени года и температуры в помещении, то это может говорить о некоторых проблемах со здоровьем",

— заявил Азатян.

По словам медика, холодные руки могут указывать на заболевания щитовидной железы и других гормональных нарушений. Кроме того, данный симптом может свидетельствовать об атеросклерозе, сахарном диабете, пониженном артериальном давлении и болезни Рейно — когда время от времени происходит нарушение кровоснабжения кистей рук и стоп.