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Эксперт раскрыл болезни, о которых предупреждают холодные руки 

Мира Маркина 47 минут назад
Раскрыты болезни, о которых предупреждают холодные руки
Фото: depositphotos.com
Флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян раскрыл болезни, о которых могут сигнализировать холодные руки.
Прежде всего эксперт подчеркнул, что подобный симптом может быть физиологической нормой, особенно в осенне-зимний период.

"Но если руки холодные вне зависимости от времени года и температуры в помещении, то это может говорить о некоторых проблемах со здоровьем",

— заявил Азатян.
По словам медика, холодные руки могут указывать на заболевания щитовидной железы и других гормональных нарушений. Кроме того, данный симптом может свидетельствовать об атеросклерозе, сахарном диабете, пониженном артериальном давлении и болезни Рейно — когда время от времени происходит нарушение кровоснабжения кистей рук и стоп.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что медик раскрыл болезни, о которых предупреждают холодные ноги.
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