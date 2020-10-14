Врач-невролог Ирина Ляскина в беседе с Пятым каналом рассказала, о каких болезнях сигнализируют холодные ноги. По словам специалиста, этот симптом может предупреждать о сосудистых и неврологических заболеваниях.

Медик посоветовала пройти медицинское обследование, если данный недуг не связан с такими обстоятельствами, как купание в холодной воде или пребывание на морозе:

"Симптом может быть проявлением таких заболеваний, как болезнь Рейно, полинейропатия различного происхождения: при сахарном диабете, чрезмерном употреблении алкоголя, хронической интоксикации тяжелыми металлами, сопутствующими заболеваниями печени и почек".

Для профилактики эксперт порекомендовала подбирать правильную одежду и обувь:

"Не носить тесную обувь, отказаться от покупки обуви из искусственных материалов. Также нужно тренировать сосуды: контрастный душ по утрам и теплая ванна с морской солью перед сном".