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Медик назвала болезни, о которых предупреждают холодные ноги

Мира Маркина
4 часа назад
Врач-невролог Ирина Ляскина в беседе с Пятым каналом рассказала, о каких болезнях сигнализируют холодные ноги. По словам специалиста, этот симптом может предупреждать о сосудистых и неврологических заболеваниях.
Медик посоветовала пройти медицинское обследование, если данный недуг не связан с такими обстоятельствами, как купание в холодной воде или пребывание на морозе:
"Симптом может быть проявлением таких заболеваний, как болезнь Рейно, полинейропатия различного происхождения: при сахарном диабете, чрезмерном употреблении алкоголя, хронической интоксикации тяжелыми металлами, сопутствующими заболеваниями печени и почек".
Для профилактики эксперт порекомендовала подбирать правильную одежду и обувь:
"Не носить тесную обувь, отказаться от покупки обуви из искусственных материалов. Также нужно тренировать сосуды: контрастный душ по утрам и теплая ванна с морской солью перед сном".
Кроме того, по мнению Ляскиной, необходимо включить в рацион белковую пищу, мясо птицы, бобовые, увеличить потребление овощей и фруктов, а также применить поливитаминные комплексы в осенне-зимний период.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему болят ноги по утрам.
Болезни и лекарства,
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