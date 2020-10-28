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Названа работа, которая приводит к слабоумию 

Анастасия Иванова 42 минуты назад
Названа работа, которая приводит к слабоумию
Фото: depositphotos.com
Датские ученые выявили связь между видом физического труда и развитием деменции. Исследование опубликовано в журнале Medicine & Science in Sports.
Выяснилось, что тяжелая работа и занятия спортом оказывают на человека противоположное воздействие. Ученые утверждают, что тяжелый физический труд приводит к изнашиванию внутренних органов, в том числе и мозга. Они пришли к выводу, что тяжелая работа повышает риск развития деменции на 55 процентов.
Данные были получены в процессе наблюдения за 4721 мужчиной начиная с 1970-х годов.
Ранее «Рамблер» писал о том, что врачи назвали факторы заражения при COVID-19.
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