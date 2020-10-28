Названа работа, которая приводит к слабоумию 

Датские ученые выявили связь между видом физического труда и развитием деменции. Исследование опубликовано в журнале Medicine & Science in Sports.

Выяснилось, что тяжелая работа и занятия спортом оказывают на человека противоположное воздействие. Ученые утверждают, что тяжелый физический труд приводит к изнашиванию внутренних органов, в том числе и мозга. Они пришли к выводу, что тяжелая работа повышает риск развития деменции на 55 процентов.

Данные были получены в процессе наблюдения за 4721 мужчиной начиная с 1970-х годов.