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Врачи назвали факторы заражения при COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Врачи назвали факторы заражения при COVID-19
Фото: depositphotos.com
Российский врач-инфекционист Валерий Бесносенко в разговоре с РБК назвал опаснейшие факторы при заражении коронавирусом.
По словам эксперта, в группе риска находятся люди с избыточной массой тела, а также пациенты с сахарным диабетом:

"Они несут максимальный риск, следом за ними идут сердечно-сосудистые заболевания".

В то же время заслуженный врач России, терапевт Александр Карабиненко отметил, что, если у человека с COVID-19 есть хронические заболевание, то главным фактором, влияющим на тяжесть развития коронавируса, является их стадия.

"Онкология, иммунодефициты, сердечная недостаточность, легочные болезни, сахарный диабет",

— уточнил специалист.
По мнению специалиста, некорректно говорить о том, что одно заболевание опаснее другого, поскольку все зависит от состояния человека и стадии его болезни.
Так, у людей с алкоголизмом при COVID-19 может ухудшиться состояние сердца и печени. Все дело в том, что у таких пациентов ослаблен иммунитет.
Кроме того, коронавирус представляет особую опасность для курильщиков. Об этом сообщила терапевт клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко:

"Они могут не знать о наличии болезни легких, но быть в группе риска".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названо самое доступное средство для профилактики коронавируса.
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Коронавирус , РБК
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