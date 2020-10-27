Самым доступным профилактическим средством от коронавируса стала поваренная соль. Об этом сообщает «Российская газета».
В Минздраве России отметили, что солевой раствор снижает число вирусных и бактериальных возбудителей болезней. Это связано с высоким содержанием в продукте селена — мощного антиоксиданта, который наряду с цинком и витамином D считается эффективным противовирусным средством, а также способствует активному выздоровлению. Полезные свойства соли в борьбе с COVID-19 описаны в сборнике «Временных методических рекомендаций».
Ранее «Рамблер» сообщал о том, чтов России ужесточат меры по борьбе с коронавирусом.