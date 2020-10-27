Роспотребнадзор решил ужесточить ограничительные меры из-за возросших случаев заражения коронавирусом. Теперь жители обязаны носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и даже лифтах. Соответствующее постановление вступает в силу с 28 октября 2020 года.

Также Роспотребнадзор не рекомендует жителям находиться в местах, где могут собраться более 50 человек. Кроме того, постановление отменит проведение развлекательных мероприятия в ночное время — с 23 часов вечера до 6 часов утра. Аналогичные требования распространяются на работу кафе.

Более того, будет усилен режим дезинфекции в транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах.