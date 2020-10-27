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Найдены клетки, способные обратить деменцию вспять 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Найдены клетки, способные обратить деменцию вспять
Фото: depositphotos.com
Команда ученых из Университета Мичигана и Государственного университета штата Огайо под руководством Бенджамина Сегала обнаружила новый подтип палочкоядерных (незрелых) нейтрофилов. Иммунные клетки были открыты в ходе масштабного исследования, результаты которого представлены в журнале Nature Immunology.
Как оказалось, на эти нейтрофилы активно реагируют поврежденные нейроны за счет выработки иммунными клетками специфических факторов роста — нервные клетки начинают активно восстанавливаться и расти. Соответственно, с их помощью можно компенсировать ущерб центральной нервной системе в результате полученных травм.
Пока исследования проводились лишь на мышах, тем не менее полученные результаты довольно многообещающие. В лабораторных условиях открытые учеными нейтрофилы смогли восстановить зрительный нерв и спинной мозг.
Специалисты планируют в дальнейшем протестировать данный подтип нейтрофилов на людях, чтобы создать лекарства на основе специфических факторов роста нервных клеток, которые помогут в лечении ранее безнадежных нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз и боковой амиотрофический склероз.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что врач развеял миф о пользе витамина С при гриппе и ОРВИ.
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