Витамин C считается наиболее известным среди других препаратов. Врач-терапевт клинической больницы при Сеченовском университете Владимир Бекетов рассказал, что витамин С не только не помогает в профилактике вирусных заболеваний, но и вредит организму при чрезмерном употреблении. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
"Достоверных научных данных об эффективности витаминов, особенно витамина С, в профилактике и лечении ОРВИ, гриппа и тем более COVID-19 нет Применение витаминных препаратов и БАДов не входит ни в одни клинические рекомендации и протоколы лечения", — пояснил врач.
Бекетов добавил, что чрезмерное употребление витамина С (более грамма в сутки) может повлиять на отложение солей в почках и сбой менструального цикла.
"При достаточном ежедневном потреблении отрубей (10-50 граммов), овощей и фруктов (не менее 250 граммов в сутки), а также кисломолочных продуктов прием витаминов не нужен".
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