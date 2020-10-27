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Стопкоронавирус.рф

Врач развеял миф о пользе витамина С при профилактике гриппа 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Витамин C считается наиболее известным среди других препаратов. Врач-терапевт клинической больницы при Сеченовском университете Владимир Бекетов рассказал, что витамин С не только не помогает в профилактике вирусных заболеваний, но и вредит организму при чрезмерном употреблении. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

"Достоверных научных данных об эффективности витаминов, особенно витамина С, в профилактике и лечении ОРВИ, гриппа и тем более COVID-19 нет  Применение витаминных препаратов и БАДов не входит ни в одни клинические рекомендации и протоколы лечения", — пояснил врач.

Бекетов добавил, что чрезмерное употребление витамина С (более грамма в сутки) может повлиять на отложение солей в почках и сбой менструального цикла.

"При достаточном ежедневном потреблении отрубей (10-50 граммов), овощей и фруктов (не менее 250 граммов в сутки), а также кисломолочных продуктов прием витаминов не нужен".

Ранее "Рамблер" сообщал, какие витамины могут навредить вашему организму.
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ЗОЖ , Видео , Владимир Бекетов
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