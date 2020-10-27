"Достоверных научных данных об эффективности витаминов, особенно витамина С, в профилактике и лечении ОРВИ, гриппа и тем более COVID-19 нет Применение витаминных препаратов и БАДов не входит ни в одни клинические рекомендации и протоколы лечения", — пояснил врач.