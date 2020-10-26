Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Ученые доказали пользу упражнений в борьбе с раком

Анастасия Иванова
6 часов назад
Ученые из Швеции выяснили, что в борьбе с прогрессирующим раком полезна физическая активность. Статья опубликована в журнале eLife.
Специалисты из Каролинского института провели исследования на мышах с опухолями. Их поделили на две группы. В одной из них мыши регулярно бегали в колесе, а в другой - нет. Оказалось, что у активных грызунов повысилась выживаемость, а развитие рака замедлилось.
Ученые пришли к выводу, что упражнения улучшают способность цитотоксических иммунных клеток атаковать опухолевые клетки. Во время нагрузки в мышцах вырабатываются метаболиты. Некоторые вещества изменяют метаболизм Т-клеток и повышают их активность.
Кроме того, эксперты взяли образцы крови у восьми здоровых мужчин после получасовой езды на велосипеде и выяснили, что те же метаболиты вырабатываются и у людей.
Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители