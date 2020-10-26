Ученые доказали пользу упражнений в борьбе с раком

Ученые из Швеции выяснили, что в борьбе с прогрессирующим раком полезна физическая активность. Статья опубликована в журнале eLife.

Специалисты из Каролинского института провели исследования на мышах с опухолями. Их поделили на две группы. В одной из них мыши регулярно бегали в колесе, а в другой - нет. Оказалось, что у активных грызунов повысилась выживаемость, а развитие рака замедлилось.

Ученые пришли к выводу, что упражнения улучшают способность цитотоксических иммунных клеток атаковать опухолевые клетки. Во время нагрузки в мышцах вырабатываются метаболиты. Некоторые вещества изменяют метаболизм Т-клеток и повышают их активность.