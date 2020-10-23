Ученые научились определять, излечим ли рак

Ученые разработали анализ крови, с помощью которого можно определить, излечим ли рак. Об этом сообщает Институт ван Анделя.
Анализ крови применим только к раку поджелудочной железы. В таком случае пациенты смогут отказаться от ненужного лечения с сильными побочными эффектами.
Рак поджелудочной железы опасен тем, что его очень тяжело обнаружить. В настоящее время у врачей нет надежных способов, которые бы определили, будет ли опухоль поддаваться лечению. В результате оно назначается всем, но в некоторых случаях пациенты напрасно терпят побочные эффекты от терапии.
Анализ крови определяет и измеряет уровень сахара sTRA. Он выделяется при определенном типе рака поджелудочной, который не поддается лечению.
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