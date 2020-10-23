Ученые научились определять, излечим ли рак

Ученые разработали анализ крови, с помощью которого можно определить, излечим ли рак. Об этом сообщает Институт ван Анделя.

Рак поджелудочной железы опасен тем, что его очень тяжело обнаружить. В настоящее время у врачей нет надежных способов, которые бы определили, будет ли опухоль поддаваться лечению. В результате оно назначается всем, но в некоторых случаях пациенты напрасно терпят побочные эффекты от терапии.