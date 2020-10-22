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Названы риски компьютерной томографии легких 

Стелла Шмель 39 минут назад
Названы риски компьютерной томографии легких
Фото: depositphotos.com
В Минздраве заявили, что проверка легких с помощью компьютерной томографии без надобности несет определенные риски. Об этом заявил эксперт Минздрава по лучевой и инструментальной диагностике Игорь Тюрин, его слова приводит агентство "Москва".
Как рассказал эксперт, есть определенные показания для КТ: это одышка и температура выше 39 градусов, кроме того симптомы респираторной вирусной инфекции и факторы риска в виде хронической болезни и избыточного веса.
Проверка же легких "на всякий случай" создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, мешает работать "всем без исключения" при том, что не выявляет инфекцию.
Специалист добавил, даже если КТ не выявила изменения в легких, это еще не значит, что у пациента нет вируса. Его поможет выявить лабораторная диагностика.
Ранее "Рамблер" писал, что врачи назвали главные ошибки пациентов с коронавирусом.
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