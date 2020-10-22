Врачи назвали главные ошибки пациентов с COVID-19

Российские врачи рассказали о самых распространенных ошибках людей, которые обнаруживают у себя симптомы COVID-19.

Врач-инфекционист Георгий Сапронов поведал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" об основных ошибках в лечении.

Как сообщил специалист, пациенты с температурой часто пытаются ее "сбить", хотя делать этого не стоит, если температура тела не достигла 38,5. Если есть какие-то патологии, то жаропонижающие можно принимать, когда температура достигла 38 градусов, но не раньше, так как это — естественная реакция организма.

Еще одной распространенной ошибкой врач назвал злоупотребление лекарствами от кашля, так как прием этих препаратов усиливает отхождение мокроты, тем самым может усугубить гипоксию.

А главный врач КБ МЕДСИ Татьяна Шаповаленко заявила, что ошибкой является и прием лекарств, подстегивающих иммунную систему. Как считает специалист, это может вызвать избыточную иммунную реакцию организма.

Также специалисты призвали обращаться за помощью к медикам и не заниматься самолечением.