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Врач назвала опасность потери обоняния 

Анастасия Иванова 33 минуты назад
Врач назвала опасность потери обоняния
Фото: depositphotos.com
Заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы № 52 Вера Пшеничникова рассказала, о чем может говорить потеря возможности ощущать запахи. Об этом она сообщила в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По словам медика, потеря обоняния может сигнализировать не только о заражении коронавирусом. Иногда это происходит из-за отека слизистой.

"К сожалению, это так, но потеря обоняния — это признак как минимум пяти заболеваний, навскидку", — рассказала невролог.

Врач назвала более серьезные причины, из-за которых человек может не чувствовать запахи. Одна из них — опухоль головного мозга. Также потеря обоняния может указывать на болезнь Паркинсона на ранней стадии.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников назвал болезни, разрушающие мозг.
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Болезни и лекарства , Радиостанция "Говорит Москва"
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