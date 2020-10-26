Врач назвала опасность потери обоняния 

Заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы № 52 Вера Пшеничникова рассказала, о чем может говорить потеря возможности ощущать запахи. Об этом она сообщила в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам медика, потеря обоняния может сигнализировать не только о заражении коронавирусом. Иногда это происходит из-за отека слизистой.

"К сожалению, это так, но потеря обоняния — это признак как минимум пяти заболеваний, навскидку", — рассказала невролог.

Врач назвала более серьезные причины, из-за которых человек может не чувствовать запахи. Одна из них — опухоль головного мозга. Также потеря обоняния может указывать на болезнь Паркинсона на ранней стадии.