Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Мясников назвал болезни, разрушающие мозг

Анастасия Иванова
1 час назад
Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, какие заболевания ведут к нарушению когнитивных функций. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".
По мнению врача, больше всего с этой точки зрения опасна гипертония.
"Повышенное кровяное давление — фактор номер один для развития деменции и у молодых, и у пожилых", - рассказал Мясников.
Также разрушительное воздействие на мозг оказывает сахарный диабет. Врач призвал людей, которые находятся в группе риска, регулярно заниматься физическими нагрузками и соблюдать правильное питание.
Кроме того, причиной нейро-дегенеративных изменений, по словам Мясникова, могут быть прионные инфекции, а также травмы.
"Автомобильные травмы, травмы черепа, посттравматическая энцефалопатия, к сожалению, часто приводят к ранней деменции", - отметил медик.
Болезни и лекарства,Александр Мясников,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители