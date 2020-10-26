Мясников назвал болезни, разрушающие мозг

Телеведущий и врач Александр Мясников
рассказал, какие заболевания ведут к нарушению когнитивных функций. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".
По мнению врача, больше всего с этой точки зрения опасна гипертония.
"Повышенное кровяное давление — фактор номер один для развития деменции и у молодых, и у пожилых", - рассказал Мясников.
Также разрушительное воздействие на мозг оказывает сахарный диабет. Врач призвал людей, которые находятся в группе риска, регулярно заниматься физическими нагрузками и соблюдать правильное питание.
Кроме того, причиной нейро-дегенеративных изменений, по словам Мясникова, могут быть прионные инфекции, а также травмы.
"Автомобильные травмы, травмы черепа, посттравматическая энцефалопатия, к сожалению, часто приводят к ранней деменции", - отметил медик.