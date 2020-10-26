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2ГИС сообщил о резком увеличении звонков в аптеки

Анастасия Иванова
3 часа назад
Сотрудники картографического сервиса 2ГИС сообщили, что на прошлой неделе жители крупнейших городов России на 70% чаще звонили в аптеки, чем неделей ранее. Всплеск звонков сопоставим с первой неделей апреля, когда были введены ограничения из-за коронавируса.
Наибольший прирост звонков сервис отметил в Новосибирске (+151%), Омске (+131%) и Воронеже (+95%). Выросло также число поисков аптек на картах и построений маршрутов к ним.
Чаще всего покупатели искали средства против вирусов и антибиотики: арбидол, антибиотик азитромицин, антибактериальный препарат левофлоксацин и парацетамол.
Представитель компании «36,6» также отметил, что трафик звонков на горячие линии двух аптечных сетей — «36,6» и «Горздрав» увеличился на 39%. Рост интереса сотрудники связывают с увеличением сезонных заболеваний и пандемией коронавируса.
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