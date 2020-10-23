Стало известно об опасном последствии инсульта 

Главный внештатный специалист-невролог департамента здравоохранения Москвы, директор НИИ цереброваскулярных заболеваний и инсульта ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России Николай Шамалов заявил, что перенесших инсульт людей в 40-70% случаев развивается депрессия. При этом она будет мешать эффективной реабилитации. Его слова приводят РИА Новости.
«Есть даже понятие "постинсультная депрессия", это очень серьезная проблема, если ей не заниматься, то она ограничивает процесс реабилитации и не позволяет нормально работать с пациентом»,
— пояснил специалист.
Поэтому, по словам доктора, очень важно обращаться за помощью к психологу и психотерапевту. Они смогут скорректировать депрессивное расстройство в процессе реабилитации после инсульта.
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