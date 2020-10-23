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Стало известно об опасном последствии инсульта 

Анастасия Иванова 1 час назад
Стало известно об опасном последствии инсульта
Фото: depositphotos.com
Главный внештатный специалист-невролог департамента здравоохранения Москвы, директор НИИ цереброваскулярных заболеваний и инсульта ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России Николай Шамалов заявил, что перенесших инсульт людей в 40-70% случаев развивается депрессия. При этом она будет мешать эффективной реабилитации. Его слова приводят РИА Новости.

«Есть даже понятие "постинсультная депрессия", это очень серьезная проблема, если ей не заниматься, то она ограничивает процесс реабилитации и не позволяет нормально работать с пациентом»,

— пояснил специалист.
Поэтому, по словам доктора, очень важно обращаться за помощью к психологу и психотерапевту. Они смогут скорректировать депрессивное расстройство в процессе реабилитации после инсульта.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что ученые научились определять, излечим ли рак.
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Болезни и лекарства , Николай Шамалов , Федеральное медико-биологическое агентство , РИА Новости
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