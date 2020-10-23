Привычки, которые незаметно гробят кишечник

Видео рассказывает о привычках, которые день за днём портят кишечник. Этот орган работает незаметно, но как только его функционирование нарушается, мы сразу вспоминаем о нём. Немногие знают, что к кишечнику подведено чуть меньше нервных окончаний, чем к мозгу, так что он влияет на остальные органы и даже на наше настроение. Кроме того, именно кишечник отвечает за работу иммунной системы, так что от его здоровья зависит здоровье организма в целом. Смотрите ролик и узнайте, как сделать, чтобы кишечник никогда не страдал.