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Привычки, которые незаметно гробят кишечник

Елена Красовская
37 минут назад
Видео рассказывает о привычках, которые день за днём портят кишечник. Этот орган работает незаметно, но как только его функционирование нарушается, мы сразу вспоминаем о нём. Немногие знают, что к кишечнику подведено чуть меньше нервных окончаний, чем к мозгу, так что он влияет на остальные органы и даже на наше настроение. Кроме того, именно кишечник отвечает за работу иммунной системы, так что от его здоровья зависит здоровье организма в целом. Смотрите ролик и узнайте, как сделать, чтобы кишечник никогда не страдал.
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