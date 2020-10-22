Русские из разных городов раскрыли, что с медициной

Русскоязычные пользователи Сети по всему миру рассказывают, как в эпоху пандемии обстоят дела с медициной в городах, в которых они сейчас живут. Как выяснил "Рамблер", большинство говорит о больших проблемах в системе здравоохранения.

Так, экскурсовод в Испании рассказала, что болеть чем-либо в стране сейчас очень страшно, потому как попасть на нормальное обследование к врачу практически невозможно. Почти на все жалобы по онлайн-консультациям отвечают "подождите, пока само рассосется".

Похожее положение, как оказалось, сейчас во многих точках мира:

"Врачей мало, народа много, талонов нет, анализы не дождешься, на ковид сдать просто так по симптомам— не надо вам, со скорыми тоже беда…и это Московская область"

"Украина… У меня за последний месяц куча знакомых болела. С разными симптомами, в т.ч. и температура, и горло, и кашель, и отсутствие обоняния и вкуса. Никому тест не делали! Кто хотел — за свои деньги. Слава Богу отриц. Но одному не так повезло — после самовольного теста за свои деньги попал в инфекционку под ИВЛ с короной. А врачи даже не пытаются диагностировать"

"У меня был опыт посещения госпиталя в кризис коронавируса но все же поняла лучше болеть дома а не за бугром! Это я про Францию! Приняли в скорой всё норм проверили что надо выписали а потом счёт фактура послали на сумму 130€! А раньше типа предупредить не надо было? Что это не бесплатно? Причем для гражданина ЕС…"

"Нвочеркасск-провинция. К врачу, даже платному, не попасть. Скорая едет 5 часов. По вызову вообще не приходят. Тесты не берут даже с симптомами. Знакомого в больницу не брали, пока не позвонили в администрацию. Итог двухсторонняя пневмония, состояние тяжелое"

"В поликлиниках не пробиться, людей много, а врачей не очень. На дом врачи, если вдруг приходят, то неохотно, приглашают всех в поликлинику, даже с температурой, даже с очень подозрительными симптомами…тестов не добьешься, кт тем более. Из лечения советуют парацетамол. Даже единственную гинекологию закрыли, и.к врачей нет, всех желающих рожать велкам в соседний Ростов. "

Есть и те, кто пишут, что в целом ситуация с медициной нормальная:

"У нас в Ростове все ок) нужен доктор, примут без проблемм. Педиатр домой приезжает. Но, я говорю за платную медицину, а как с безплатной незнаю)"

"У нас слава Богу, очень четко все работает. Видимо сказывается черезвычайные положения которые не редко случаются в Израиле"

"В Германии пока все нормально. Была в этом месяце у домашнего врача (терапевт), была у хирурга, на следующей неделе к ортопеду. Везде нужно носить маску и заполнять формуляр…"

"У нас с медициной супер. Именно сейчас. Прихватил живот, поехали в больницу (мы в Ленобласти были) за 20 минут мне сделали УЗИ всего организма и анализы. Еще через 20 минут у меня был диагноз и рецепт и мы ехали в аптеку за лекарствами…".

*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.