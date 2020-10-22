Русские из разных городов раскрыли, что с медициной

"Врачей мало, народа много, талонов нет, анализы не дождешься, на ковид сдать просто так по симптомам— не надо вам, со скорыми тоже беда…и это Московская область"
"Украина… У меня за последний месяц куча знакомых болела. С разными симптомами, в т.ч. и температура, и горло, и кашель, и отсутствие обоняния и вкуса. Никому тест не делали! Кто хотел — за свои деньги. Слава Богу отриц. Но одному не так повезло — после самовольного теста за свои деньги попал в инфекционку под ИВЛ с короной. А врачи даже не пытаются диагностировать"
"У меня был опыт посещения госпиталя в кризис коронавируса но все же поняла лучше болеть дома а не за бугром! Это я про Францию! Приняли в скорой всё норм проверили что надо выписали а потом счёт фактура послали на сумму 130€! А раньше типа предупредить не надо было? Что это не бесплатно? Причем для гражданина ЕС…"
"Нвочеркасск-провинция. К врачу, даже платному, не попасть. Скорая едет 5 часов. По вызову вообще не приходят. Тесты не берут даже с симптомами. Знакомого в больницу не брали, пока не позвонили в администрацию. Итог двухсторонняя пневмония, состояние тяжелое"
"В поликлиниках не пробиться, людей много, а врачей не очень. На дом врачи, если вдруг приходят, то неохотно, приглашают всех в поликлинику, даже с температурой, даже с очень подозрительными симптомами…тестов не добьешься, кт тем более. Из лечения советуют парацетамол. Даже единственную гинекологию закрыли, и.к врачей нет, всех желающих рожать велкам в соседний Ростов. "
"У нас в Ростове все ок) нужен доктор, примут без проблемм. Педиатр домой приезжает. Но, я говорю за платную медицину, а как с безплатной незнаю)"
"У нас слава Богу, очень четко все работает. Видимо сказывается черезвычайные положения которые не редко случаются в Израиле"
"В Германии пока все нормально. Была в этом месяце у домашнего врача (терапевт), была у хирурга, на следующей неделе к ортопеду. Везде нужно носить маску и заполнять формуляр…"
"У нас с медициной супер. Именно сейчас. Прихватил живот, поехали в больницу (мы в Ленобласти были) за 20 минут мне сделали УЗИ всего организма и анализы. Еще через 20 минут у меня был диагноз и рецепт и мы ехали в аптеку за лекарствами…".