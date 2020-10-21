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Ученые создали вакцину против смертельной болезни 

Мира Маркина 4 часа назад
Ученые создали вакцину против смертельной болезни
Фото: depositphotos.com
Ученые Университета здравоохранения Южной Флориды создали вакцину, которая должна помочь пациентам с болезнью Альцгеймера, смертельно опасной и неизлечимой формой деменции, бороться с нейродегенеративным расстройством.
Доклинические исследования показали, что дендритная вакцина, нацеленная на нейротоксичные формы пептида бета-амилоида (олигомерный Aβ), является безопасной и потенциально способна вызвать иммунный ответ против формирования твердых отложений амилоидных бляшек, которые считаются главной причиной гибели нервных клеток. В основе вакцины E22W42 DC использованы дендритные клетки, которые представляют антиген Aβ иммунной системе организма.
До сих пор клинические испытания всех антиамилоидных вакцин для лечения болезни Альцгеймера не увенчались успехом. Так, при тестировании одной из вакцин у нескольких пациентов развилось воспаление центральной нервной системы. Новый препарат не должен чрезмерно стимулировать иммунную систему пожилых людей за счет присутствия дендритных клеток, регулирующих защитную реакцию организма.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что невролог развеяла мифы о болезни Альцгеймера.
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