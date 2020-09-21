Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Невролог развеяла мифы о болезни Альцгеймера 

Мира Маркина 4 часа назад
Невролог развеяла мифы о болезни Альцгеймера
Фото: depositphotos.com
Врач-невролог, кандидат медицинских наук Светлана Кузнецова в беседе с "АиФ" развеяла мифы о болезни Альцгеймера.
Прежде всего медик обратила внимание на то, что данный недуг не является деменцией. Сосудистая деменция развивается на фоне перенесенных заболеваний, в то время как при болезни Альцгеймера сначала страдают когнитивные функции, а затем к ним добавляются мнестические расстройства.
Кузнецова также добавила, что проблемы с памятью не следует воспринимать как нормальный процесс старения. Первый симптом болезни Альцгеймера — ухудшение памяти:

"Болезнь быстро прогрессирует, замедлить необратимый процесс может своевременное назначение и постоянный прием медикаментозных препаратов".

Кроме того, невролог посоветовала насторожиться в случае, когда человека начинает одолевать апатия: отмечается низкая самооценка, теряется интерес к прежним увлечениям, нарушается аппетит.
Вместе с тем медик опровергла убеждение о том, что профилактики от болезни Альцгеймера нет. Прежде всего следует отказаться от вредных привычек, а также своевременно обращаться к врачу при гипертонии, ишемической болезни сердца, мерцательной аритмии, сахарном диабете и других сосудистых заболеваниях.

"Своеобразной "тренировкой" когнитивных функций мозга является постоянное изучение нового, высокий уровень образования и эрудиции",

— объяснила Кузнецова.
Эксперт также добавила, что диагностировать заболевание можно не только по внешним признакам, но и с использованием современных методик, в числе которых МРТ и ПЭТ. А при первых признаках ментальных нарушений необходимо сразу же обратиться к врачу.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые нашли способ предотвратить болезнь Альцгеймера.
Видео дня. Названы болезни людей с разными группами крови
Комментарии 1
Болезни и лекарства , Светлана Кузнецова , Аргументы и Факты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены лекарства для профилактики рака легких
Найдены лекарства для профилактики рака легких
Названы ограничения на вакцинацию от COVID-19
Названы ограничения на вакцинацию от COVID-19
Создан первый домашний тест на ковид
Создан первый домашний тест на ковид
Выяснилось, какие анализы нужно сдать после 40 лет
Выяснилось, какие анализы нужно сдать после 40 лет
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Как победить плоскостопие двумя упражнениями
02:26
Как победить плоскостопие двумя упражнениями
ЗОЖ
Назван эффективный способ профилактики вирусов
11:19
Назван эффективный способ профилактики вирусов
ЗОЖ Коронавирус
Определена польза для организма клетчатки
06:00
Определена польза для организма клетчатки
ЗОЖ
Названы болезни людей с разными группами крови
05:55
Названы болезни людей с разными группами крови
Наука Болезни и лекарства
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Почему иногда хочется есть мел
04:32
Почему иногда хочется есть мел
ЗОЖ
Выявлены новые удручающие последствия COVID
05:11
Выявлены новые удручающие последствия COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение