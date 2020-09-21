Невролог развеяла мифы о болезни Альцгеймера 

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Светлана Кузнецова в беседе с "АиФ" развеяла мифы о болезни Альцгеймера.

Прежде всего медик обратила внимание на то, что данный недуг не является деменцией. Сосудистая деменция развивается на фоне перенесенных заболеваний, в то время как при болезни Альцгеймера сначала страдают когнитивные функции, а затем к ним добавляются мнестические расстройства.

Кузнецова также добавила, что проблемы с памятью не следует воспринимать как нормальный процесс старения. Первый симптом болезни Альцгеймера — ухудшение памяти:

"Болезнь быстро прогрессирует, замедлить необратимый процесс может своевременное назначение и постоянный прием медикаментозных препаратов".

Кроме того, невролог посоветовала насторожиться в случае, когда человека начинает одолевать апатия: отмечается низкая самооценка, теряется интерес к прежним увлечениям, нарушается аппетит.

Вместе с тем медик опровергла убеждение о том, что профилактики от болезни Альцгеймера нет. Прежде всего следует отказаться от вредных привычек, а также своевременно обращаться к врачу при гипертонии, ишемической болезни сердца, мерцательной аритмии, сахарном диабете и других сосудистых заболеваниях.

"Своеобразной "тренировкой" когнитивных функций мозга является постоянное изучение нового, высокий уровень образования и эрудиции",

— объяснила Кузнецова.

Эксперт также добавила, что диагностировать заболевание можно не только по внешним признакам, но и с использованием современных методик, в числе которых МРТ и ПЭТ. А при первых признаках ментальных нарушений необходимо сразу же обратиться к врачу.