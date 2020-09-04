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Ученые нашли способ предотвратить болезнь Альцгеймера 

Анастасия Иванова 1 час назад
Найден способ предотвратить болезнь Альцгеймера
Фото: depositphotos.com
На сегодняшний день не существует лекарства, способного вылечить болезнь Альцгеймера. Но найден эффективный способ предотвратить или отсрочить недуг. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Current Biology.
Одной из характерных особенностей болезни Альцгеймера является накопление бета-амилоидов в мозгу. Предотвратить увеличение их числа в будущем поможет хороший глубокий сон.
Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 32 клинически здоровых человека в возрасте 75 лет. Они прошли полисомнографию для оценки нарушений структуры сна и позитронно-эмиссионную томографию для отслеживания накопления бета-амилоидов.
Оказалось, что продолжительность медленного сна, при котором частота ритмов головного мозга опускается ниже одного герц, связана со скоростью накопления бета-амилоидов в будущем. Эта корреляция была устойчивой даже при учете таких факторов, как возраст, пол и наличие апноэ во сне.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что найдены лекарства против особо опасного рака легких.
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