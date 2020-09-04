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Найдены лекарства против особо опасного рака легких 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Найдены лекарства против особо опасного рака легких
Фото: depositphotos
Ученые Техасского университета исследовали два препарата, которые подавляют рост наиболее опасного немелкоклеточного рака легких. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!.
Исследователи применили мультиспектральную оптоакустическую томографию для изучения внутренней части опухолей НМРЛ человека, пересаженной мышам.
Специалисты проверили действие экспериментальных лекарств — тартрата циклопамина (CycT) и гем-связывающего пептида 2 (HSP2) — на кровеносные сосуды в новообразовании и на то, насколько хорошо они переносят кислород к злокачественным клеткам.
Оба препарата значительно подавили рост опухолей. В результате в микросреде опухоли содержалось такое же количество кислорода, как и в здоровых тканях.
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