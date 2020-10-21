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Невролог раскрыл опасное последствие приступов мигрени

Мира Маркина
4 часа назад
Главный внештатный невролог минздрава Подмосковья Ринат Богданов в беседе с РИА Новости раскрыл опасное последствие мигрени:
"Мигрень – это заболевание с наследственной предрасположенностью. При этом наряду с головной болью, нарушается управление сосудами, у людей, страдающих мигренью, риск инсульта почти в два раза выше".
При мигрени временно нарушается работа в системе тройничного нерва, выделяются вещества, приводящие к расширению сосудов твердой мозговой оболочки нервов, возникновению неинфекционного воспаления и ее отеку, вследствие чего у человека возникает интенсивная и пульсирующая головная боль. Чаще всего приступ сопровождается свето- и звукобоязнью, а порой тошнотой и рвотой:
"Риск заболеть у кровных родственников в 3 раза выше. Чаще всего заболеванием страдают люди, стеничные, работоспособные, часто достигающие успехов в карьере, но при этом, страдающие головными болями".
Причиной мигрени могут стать стрессы, переутомление, изменение погоды, менструация, алкоголь, голод, нитраты, плохое питание, недосып и пересып:
"Существует понятие "мигрень выходного дня" – это когда человек решил поспать подольше в выходной день, а просыпается с мигренью",
- пояснил Богданов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что онколог назвал причины появления опухоли головы и шеи.
Болезни и лекарства,Минздрав РФ,РИА Новости,
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