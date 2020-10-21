Невролог раскрыл опасное последствие приступов мигрени

При мигрени временно нарушается работа в системе тройничного нерва, выделяются вещества, приводящие к расширению сосудов твердой мозговой оболочки нервов, возникновению неинфекционного воспаления и ее отеку, вследствие чего у человека возникает интенсивная и пульсирующая головная боль. Чаще всего приступ сопровождается свето- и звукобоязнью, а порой тошнотой и рвотой: