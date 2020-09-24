Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Онколог назвал причины появления опухоли головы и шеи 

Анастасия Иванова 59 минут назад
Названы причины появления опухоли головы и шеи
Фото: depositphotos.com
Онкология шеи и головы занимает шестое место по распространенности злокачественных опухолей в мире. Об этом сообщил заведующий отделением опухолей головы и шеи ФБГУ НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Али Мудунов изданию «Петербургский дневник».
Как утверждает Мудунов, появление опухоли головы или шеи напрямую связано с употреблением никотина и алкоголя. Рак развивается из клеток плоского эпителия, выстилающего ротовую полость, носовые пазухи, глотку и гортань. К симптомам заболевания относят боли в области глотки и гортани, а также охриплость голоса.
Эксперт сообщил, что в 60 процентах случаев такие онкологические заболевания удается успешно вылечить, если обратиться к специалисту на ранних стадиях.
Ранее «Рамблер» писал о том, какие недуги провоцируют желтуху.
Видео дня. Продукты, которые помогают работать щитовидке
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые научились определять онкологию по руке
Ученые научились определять онкологию по руке
Доктор Мясников перечислил улучшающие сон продукты
Доктор Мясников перечислил улучшающие сон продукты
Откуда появляется запах старости
Откуда появляется запах старости
Выяснилось, какие маски нельзя использовать
Выяснилось, какие маски нельзя использовать
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Названы опасные методы отбеливания зубов
06:05
Названы опасные методы отбеливания зубов
ЗОЖ
ВОЗ проверяет полынь как средство от COVID
00:38
ВОЗ проверяет полынь как средство от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Врач рассказала, как не заразиться туберкулезом
09:41
Врач рассказала, как не заразиться туберкулезом
Болезни и лекарства ЗОЖ
Почему при беге начинает колоть в боку
06:54
Почему при беге начинает колоть в боку
ЗОЖ
Раскрыта опасность сосудосуживающих капель
06:12
Раскрыта опасность сосудосуживающих капель
ЗОЖ
Что известно об эффективности лекарства от COVID
03:06
Что известно об эффективности лекарства от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как победить плоскостопие двумя упражнениями
02:26
Как победить плоскостопие двумя упражнениями
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение