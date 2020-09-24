Названы причины появления опухоли головы и шеи

Онкология шеи и головы занимает шестое место по распространенности злокачественных опухолей в мире. Об этом сообщил заведующий отделением опухолей головы и шеи ФБГУ НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Али Мудунов изданию «Петербургский дневник».

Как утверждает Мудунов, появление опухоли головы или шеи напрямую связано с употреблением никотина и алкоголя. Рак развивается из клеток плоского эпителия, выстилающего ротовую полость, носовые пазухи, глотку и гортань. К симптомам заболевания относят боли в области глотки и гортани, а также охриплость голоса.

Эксперт сообщил, что в 60 процентах случаев такие онкологические заболевания удается успешно вылечить, если обратиться к специалисту на ранних стадиях.