Выявлена польза зеленого чая и кофе для диабетиков

Ученые Университета Кюсю в Японии выявили пользу зеленого чая и кофе для пациентов с диабетом.

Как оказалось, ежедневное обильное употребление этих напитков снижает риск смерти у людей с диабетом второго типа на 63%. Эксперты объяснили, что зеленый чай и кофе полезны для здоровья из-за различных биологически активных соединений, которые в них содержатся.

В исследовании приняли участие 4923 жителя Японии — 2790 мужчин и 2133 женщины. Средний возраст добровольцев — 66 лет. У всех участников диабет второго типа был диагностирован минимум пять лет назад. В ходе исследования ученые выяснили, что ежедневное употребление минимум четырех чашек зеленого чая, плюс двух и более чашек кофе снижает риск смерти на 63%.

Специалисты объяснили, что в зеленом чае содержится несколько антиоксидантных и противовоспалительных соединений, в числе которых фенолы, теанин и кофеин. Вдобавок к этому, в кофе содержится множество биологически активных компонентов, включая фенолы.