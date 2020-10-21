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Выявлена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом 

Мира Маркина 4 часа назад
Выявлена польза зеленого чая и кофе для диабетиков
Фото: depositphotos.com
Ученые Университета Кюсю в Японии выявили пользу зеленого чая и кофе для пациентов с диабетом.
Как оказалось, ежедневное обильное употребление этих напитков снижает риск смерти у людей с диабетом второго типа на 63%. Эксперты объяснили, что зеленый чай и кофе полезны для здоровья из-за различных биологически активных соединений, которые в них содержатся.
В исследовании приняли участие 4923 жителя Японии — 2790 мужчин и 2133 женщины. Средний возраст добровольцев — 66 лет. У всех участников диабет второго типа был диагностирован минимум пять лет назад. В ходе исследования ученые выяснили, что ежедневное употребление минимум четырех чашек зеленого чая, плюс двух и более чашек кофе снижает риск смерти на 63%.
Специалисты объяснили, что в зеленом чае содержится несколько антиоксидантных и противовоспалительных соединений, в числе которых фенолы, теанин и кофеин. Вдобавок к этому, в кофе содержится множество биологически активных компонентов, включая фенолы.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что российский диабетолог развеял миф о диабете.
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