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Российский диабетолог развеяла миф о диабете 

Анастасия Иванова 1 час назад
Российский диабетолог развеяла миф о диабете
Фото: depositphotos.com
Диабет не возникает от чрезмерного употребления сладкого. Об этом заявила диабетолог, врач высшей категории Ольга Демичева в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
Демичева утверждает, что заболевание диабетом второго типа связано с ожирением:

«Злоупотреблять продуктами, содержащими много сахаров, значит рисковать массой тела и качеством зубов».

Также она прокомментировала инициативу отучать граждан от чрезмерного употребления сладкого при помощи специальной маркировки на товарах, врач заявила о необходимости согласовывать программы оздоровления со специалистами:

«В США есть госпрограмма, по которой происходит обогащение молока витамином D. Если бы такая программа была принята, это была бы хорошая массовая профилактика, она бы работала. А мы говорим о маркировке кондитерских изделий, это не работает».

Ранее «Рамблер» писал о том, что названы способы снизить риск смерти от болезней сердца.
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Болезни и лекарства , Ольга Демичева , Радиостанция "Говорит Москва"
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