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О чем говорят боли в пояснице 

Елена Красовская 9 часов назад
Смотрите ролик и узнайте, о чём говорят боли в пояснице. Считается, что такие недомогания настигают главным образом людей пожилых, хотя в реальности боли в спине нередко появляются и у молодых. Но думать, что это симптом защемлений в позвоночника или грыжи, не следует, ведь боли в пояснице могут возникать, например, из-за болезней кишечника или почек. Как распознать опасность вовремя и когда нужно срочно обратиться к врачу, расскажет видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что названы самые необходимые лекарства в период пандемии.
Болезни и лекарства , Видео
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