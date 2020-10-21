О чем говорят боли в пояснице 

Смотрите ролик и узнайте, о чём говорят боли в пояснице. Считается, что такие недомогания настигают главным образом людей пожилых, хотя в реальности боли в спине нередко появляются и у молодых. Но думать, что это симптом защемлений в позвоночника или грыжи, не следует, ведь боли в пояснице могут возникать, например, из-за болезней кишечника или почек. Как распознать опасность вовремя и когда нужно срочно обратиться к врачу, расскажет видео.