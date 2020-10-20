Названы самые необходимые лекарства в период пандемии 

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала телеканалу "Звезда", какие лекарства необходимо держать в домашней аптечке, чтобы помочь себе и близким до прихода специалиста.

Терапевт порекомендовала обзавестись аспирином, антибиотиками и ацикловиром. Она также добавила, что при первых симптомах необходимо вызвать врача. До его прихода можно принять аспирин, а для поддержки иммунной системы в аптечке должен быть изопринозин.