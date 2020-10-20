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Названы самые необходимые лекарства в период пандемии 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Названы самые необходимые лекарства в период пандемии
Фото: depositphotos.com
Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала телеканалу "Звезда", какие лекарства необходимо держать в домашней аптечке, чтобы помочь себе и близким до прихода специалиста.
Терапевт порекомендовала обзавестись аспирином, антибиотиками и ацикловиром. Она также добавила, что при первых симптомах необходимо вызвать врача. До его прихода можно принять аспирин, а для поддержки иммунной системы в аптечке должен быть изопринозин.

«Прежде чем принимать антибиотики, необходимо проконсультироваться со врачом», — добавила врач.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему россияне отправились в Турцию за лекарственными препаратами.
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Болезни и лекарства , ТК "Звезда"
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