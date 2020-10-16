Почему россияне едут в Турцию за таблетками

Путешествия в последнее время приобрели совершенно новый формат. Если раньше в Турцию россияне ездили за чистым морем и свежими фруктами по приятной цене, то сейчас наибольший интерес представляют лекарства. "Рамблер" выяснил, в чем дело.

Фармацевтический рынок Турции находится под жестким контролем государства, которое выступает гарантом не только качества препарата, но и доступной цены. В отличие от производителей алкоголя, махинации с лекарствами в Турции караются суровыми наказаниями. Срок за подделку медицинских препаратов варьируется от 30 до 50 лет, в России за подделку дадут всего 6 лет колонии и штраф два миллиона рублей.

Российские туристы уже давно обратили внимание на то, что лекарства с одинаковым составом в России и Турции имеют колоссальную разницу в цене, которая иногда достигает нескольких тысяч рублей.

По этой причине в Сети появилось множество форумов, где туристы делятся опытом провоза препаратов из-за рубежа. Правда, антибиотики в Турции без рецепта не продадут. В остальном, лекарства заграницей представлены в широком ассортименте: многие зарубежные поставщики, с которыми Россия не сотрудничает, поставляют лекарства в Турцию. Поэтому в аптеках представлены новейшие препараты, которых еще нет в нашей стране.

Еще один плюс турецких аптек заключается в том, что во всех магазинах одинаковые цены, не нужно искать выгодное предложение. К тому же в аптеке можно поторговаться и получить приличную скидку. Вы также можете отдать формацевту упаковку от российского лекарства, чтобы он подобрал для него турецкий аналог.