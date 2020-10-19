Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский врач озвучил причины потери обоняния 

Мира Маркина 4 часа назад
Российский врач озвучил причины потери обоняния
Фото: depositphotos.com
Врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с радио Sputnik рассказал, о каких болезнях сигнализирует потеря обоняния.
По словам специалиста, аносмия — временная утрата способности чувствовать запахи — присуща простудным заболеваниям полости носа, в числе которых, например, острый или хронический ринит. При воспалении слизистой носа, верхних отделов полости носа обоняние сначала ухудшается, а затем и вовсе пропадает.

«И в случае ОРЗ, и при коронавирусной инфекции аносмия проходит, с одной лишь разницей — при COVID-19 восстановление обоняния происходит гораздо медленнее»,

— пояснил лор.
Однако при появлении данного симптома и изменении вкусового восприятия медик призвал в первую очередь исключить инфицирование COVID-19. Достоверным исследованием на наличие коронавируса считается ПЦР-диагностика или анализ крови.
Если анализы на коронавирус окажутся отрицательными, а обоняние и вкус не восстановятся, Зайцев посоветовал обратиться к врачу, который назначит лечение:

«Только он может назначить правильные лекарственные препараты. В том числе это могут быть гормональные препараты. Доктор точно говорит, сколько раз в день и сколько дней использовать препарат».

В заключение специалист призвал россиян не заниматься самолечением.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые назвали новый симптом коронавируса.
Видео дня. 10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
Комментарии 1
Болезни и лекарства , Владимир Зайцев , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие напитки «убивают» поджелудочную железу
Какие напитки «убивают» поджелудочную железу
Действительно ли грецкие орехи помогают работе мозга
Действительно ли грецкие орехи помогают работе мозга
Назван симптом, отличающий COVID-19 от гриппа
Назван симптом, отличающий COVID-19 от гриппа
Описано состояние легких умерших россиян с ковид
Описано состояние легких умерших россиян с ковид
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Привычки, которые гробят зрение
09:23
Привычки, которые гробят зрение
ЗОЖ
10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
08:19
10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
ЗОЖ
Как распознать рак груди на ранней стадии
06:05
Как распознать рак груди на ранней стадии
Болезни и лекарства
Полезные привычки, оказавшиеся мифом
06:11
Полезные привычки, оказавшиеся мифом
ЗОЖ
Что будет, если ходить зимой без шапки
04:40
Что будет, если ходить зимой без шапки
ЗОЖ
Как защитить легкие от осенних болезней
06:13
Как защитить легкие от осенних болезней
ЗОЖ
Почему возникает межпозвоночная грыжа
06:10
Почему возникает межпозвоночная грыжа
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение