Российский врач озвучил причины потери обоняния 

Врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с радио Sputnik рассказал, о каких болезнях сигнализирует потеря обоняния.

По словам специалиста, аносмия — временная утрата способности чувствовать запахи — присуща простудным заболеваниям полости носа, в числе которых, например, острый или хронический ринит. При воспалении слизистой носа, верхних отделов полости носа обоняние сначала ухудшается, а затем и вовсе пропадает.

«И в случае ОРЗ, и при коронавирусной инфекции аносмия проходит, с одной лишь разницей — при COVID-19 восстановление обоняния происходит гораздо медленнее»,

— пояснил лор.

Однако при появлении данного симптома и изменении вкусового восприятия медик призвал в первую очередь исключить инфицирование COVID-19. Достоверным исследованием на наличие коронавируса считается ПЦР-диагностика или анализ крови.

Если анализы на коронавирус окажутся отрицательными, а обоняние и вкус не восстановятся, Зайцев посоветовал обратиться к врачу, который назначит лечение:

«Только он может назначить правильные лекарственные препараты. В том числе это могут быть гормональные препараты. Доктор точно говорит, сколько раз в день и сколько дней использовать препарат».

В заключение специалист призвал россиян не заниматься самолечением.