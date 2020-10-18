Назван новый симптом коронавируса

Коронавирус может проявляться ранее не обозначенным симптомом. Об этом заявили ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета. Как считают исследователи, об имеющемся заболевании COVID-19 может свидетельствовать изменение слуха, сообщает издание Express.

Ученые обнаружили, что многие пациенты, заболевшие коронавирусом, ранее жаловались на тиннитус — это звон или шум в ушах.

Исследователи также отметили, что у тех, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме, отмечалась полная или частичная потеря слуха.

Нарушения работы слухового аппарата выявлялись у пациентов и через два месяца после болезни.

Так как о взаимосвязи вируса и проблем со слухом известно пока не много, ученые призвали врачей обращать внимание на такое проявление инфекции.

Стоит отметить, что тиннитус может быть признаком и других недугов.