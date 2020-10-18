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Ученые назвали новый симптом коронавируса 

Стелла Шмель 4 часа назад
Назван новый симптом коронавируса
Фото: depositphotos.com
Коронавирус может проявляться ранее не обозначенным симптомом. Об этом заявили ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета. Как считают исследователи, об имеющемся заболевании COVID-19 может свидетельствовать изменение слуха, сообщает издание Express.
Ученые обнаружили, что многие пациенты, заболевшие коронавирусом, ранее жаловались на тиннитус — это звон или шум в ушах.
Исследователи также отметили, что у тех, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме, отмечалась полная или частичная потеря слуха.
Нарушения работы слухового аппарата выявлялись у пациентов и через два месяца после болезни.
Так как о взаимосвязи вируса и проблем со слухом известно пока не много, ученые призвали врачей обращать внимание на такое проявление инфекции.
Стоит отметить, что тиннитус может быть признаком и других недугов.
Ранее "Рамблер" писал, что названа точная дата пика коронавируса в РФ.
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Коронавирус
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