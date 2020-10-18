Названа точная дата пика коронавируса в РФ 

Ученые Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) разработали математическую модель распространения COVID-19 в России. Специалисты учитывали целый ряд факторов, среди которых оказались скорость распространения инфекции, смертность, заболеваемость и т.д.
"Наши расчеты показывали, что если не будут вводиться дополнительные меры, то пика заболеваемости мы достигнем к февралю. Сейчас сложно учесть такие факторы, как сезонный грипп, которые будут усугублять ситуацию, уж точно не облегчать", — рассказал первый замдиректора ФИТ ИВТ Андрей Юрченко.
Юрченко добавил, что модель позволяет сделать сценарный анализ и проанализировать итоги прорабатываемых или уже принятых решений.
"Ситуация начинает меняться из-за ввода дополнительных ограничительных мер, мы постараемся идентифицировать дополнительные параметры и оценить, как эти меры повлияют на дальнейшее развитие ситуации", — объяснил ученый.
Рамблер
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