Названа точная дата пика коронавируса в РФ 

"Наши расчеты показывали, что если не будут вводиться дополнительные меры, то пика заболеваемости мы достигнем к февралю. Сейчас сложно учесть такие факторы, как сезонный грипп, которые будут усугублять ситуацию, уж точно не облегчать", — рассказал первый замдиректора ФИТ ИВТ Андрей Юрченко.