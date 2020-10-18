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«Никакой второй волны нет»: Малышева сделала заявление 

Диана Товсепова 1 час назад
Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире своей передачи "Здоровье" на Первом канале рассказала о распространении коронавируса. Так, Малышева рассказала, что слухи о второй волне эпидемии преувеличены.

"Никакой второй волны нет…Это осенний подъем заболеваемости… а если говорить о коронавирусе, то он продолжает свое распространение. Только теперь это распространение стало панической атакой в масштабе всей страны", — рассказала в эфире Малышева.

Телеведущая объяснила, что коронавирус можно считать обычным остро-респираторным вирусным заболеванием.

"Пожалуйста, соблюдайте спокойствие. Корнавирус — это ОРЗ. Дети до 18 лет практически не болеют и не умирают…

"Дети" до 30 лет практически не болеют и не умирают. Легко перенося инфекцию, становятся живыми вакцинами…

Даже, когда вы заболели, 99% из вас перенесут ее, как ОРЗ…", — отметила она.

Малышева считает, что молодежь "создаст нам популяционный иммунитет", из-за того, что становится "живыми вакцинами":

"Не дайте коронавирусу себя съесть… Если кто-то умирает, это какие-то раки, какие-то сопутствующие болезни, когда любая инфекция страшна, какая-то да убъет…".

Ранее "Рамблер" сообщал, о факторе, повышающим смертность от COVID-19.
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Коронавирус , Видео , Елена Малышева
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