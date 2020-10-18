«Никакой второй волны нет»: Малышева сделала заявление 

Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире своей передачи "Здоровье" на Первом канале рассказала о распространении коронавируса. Так, Малышева рассказала, что слухи о второй волне эпидемии преувеличены.
"Никакой второй волны нет…Это осенний подъем заболеваемости… а если говорить о коронавирусе, то он продолжает свое распространение. Только теперь это распространение стало панической атакой в масштабе всей страны", — рассказала в эфире Малышева.
Телеведущая объяснила, что коронавирус можно считать обычным остро-респираторным вирусным заболеванием.
"Пожалуйста, соблюдайте спокойствие. Корнавирус — это ОРЗ. Дети до 18 лет практически не болеют и не умирают…
"Дети" до 30 лет практически не болеют и не умирают. Легко перенося инфекцию, становятся живыми вакцинами…
Даже, когда вы заболели, 99% из вас перенесут ее, как ОРЗ…", — отметила она.
Малышева считает, что молодежь "создаст нам популяционный иммунитет", из-за того, что становится "живыми вакцинами":
"Не дайте коронавирусу себя съесть… Если кто-то умирает, это какие-то раки, какие-то сопутствующие болезни, когда любая инфекция страшна, какая-то да убъет…".
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