Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван фактор, в шесть раз повышающий риск смерти от COVID-19 

Полина Алферова 1 час назад
Фактор, в 6 раз повышающий риск смерти от COVID-19
Фото: РИА Новости
Ученые из Ливерпульского университета обнаружили, что последовательное заболевание гриппом и COVID-19 в шесть раз повышает вероятность летального исхода. Исследование появилось на портале bioRxiv.
В ходе эксперимента на мышах одну группу грызунов заразили коронавирусной инфекцией, а другую — гриппом и коронавирусом. Мыши из второй группы тяжелее перенесли заболевание. Также смертность грызунов во второй группе превысила показатели первой в шесть раз.

«Даже при условии, что зараженным гриппом мышам вводился коронавирус с уменьшенной репликацией, у них наблюдалась усиленная воспалительная реакция. Это основная причина тяжелой формы COVID-19 у людей», — отметил Джеймс Стюарт, один из инициаторов опыта.

Специалисты считают, что синхронная циркуляция нескольких патогенов вызывает их конкуренцию, которая ухудшает общее состояние организма.
Ранее «Рамблер» писал, что Минздрав назвал основного «поставщика» COVID в РФ.
Комментарии 1
Коронавирус , Джеймс Стюарт , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действительно ли грецкие орехи помогают работе мозга
Действительно ли грецкие орехи помогают работе мозга
Медик рассказала о состоянии тел умерших с COVID-19
Медик рассказала о состоянии тел умерших с COVID-19
Назван самый надежный метод выявления коронавируса
Назван самый надежный метод выявления коронавируса
Стало известно, что будет с коронавирусом в холода
Стало известно, что будет с коронавирусом в холода
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
08:19
10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
ЗОЖ
Как распознать рак груди на ранней стадии
06:05
Как распознать рак груди на ранней стадии
Болезни и лекарства
Полезные привычки, оказавшиеся мифом
06:11
Полезные привычки, оказавшиеся мифом
ЗОЖ
Что будет, если ходить зимой без шапки
04:40
Что будет, если ходить зимой без шапки
ЗОЖ
Как защитить легкие от осенних болезней
06:13
Как защитить легкие от осенних болезней
ЗОЖ
Почему возникает межпозвоночная грыжа
06:10
Почему возникает межпозвоночная грыжа
Болезни и лекарства
Как тело предупреждает об инсульте за месяц
09:04
Как тело предупреждает об инсульте за месяц
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение