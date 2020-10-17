Фактор, в 6 раз повышающий риск смерти от COVID-19

Ученые из Ливерпульского университета обнаружили, что последовательное заболевание гриппом и COVID-19 в шесть раз повышает вероятность летального исхода. Исследование появилось на портале bioRxiv.

В ходе эксперимента на мышах одну группу грызунов заразили коронавирусной инфекцией, а другую — гриппом и коронавирусом. Мыши из второй группы тяжелее перенесли заболевание. Также смертность грызунов во второй группе превысила показатели первой в шесть раз.

«Даже при условии, что зараженным гриппом мышам вводился коронавирус с уменьшенной репликацией, у них наблюдалась усиленная воспалительная реакция. Это основная причина тяжелой формы COVID-19 у людей», — отметил Джеймс Стюарт, один из инициаторов опыта.