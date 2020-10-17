Минздрав назвал основного «поставщика» COVID в РФ

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Врач пояснил, что большинство зараженных в России — люди, которые вернулись из отпусков.

"90 процентов заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию", — отметил Хаитов.

Он пояснил, что скопления людей на пляжах были неизбежны, из-за чего выросла заболеваемость коронавирусом. Кроме того, на курортах граждане не соблюдали маточный режим.