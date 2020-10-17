Минздрав назвал основного «поставщика» COVID в РФ

Главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН и РАМН Рахим Хаитов рассказал, из-за кого в России случился подъем заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс".
Врач пояснил, что большинство зараженных в России — люди, которые вернулись из отпусков.
"90 процентов заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию", — отметил Хаитов.
Он пояснил, что скопления людей на пляжах были неизбежны, из-за чего выросла заболеваемость коронавирусом. Кроме того, на курортах граждане не соблюдали маточный режим.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы группы крови с наибольшим риском заражения коронавирусом.