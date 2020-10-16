Ученые выяснили, какие группы крови наиболее подвержены заражению коронавирусом и тяжелой форме этого заболевания. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на журнал Blood Advances, где было опубликовано исследование.

Специалисты сравнили 473 тысяч человек с COVID-19 с 2,2 миллиона людей без коронавируса. Меньше всего среди зараженных было меньше людей с группой крови 0 (группа I) и больше людей с группами крови A (II), B (III) и AB (IV).

В другом исследовании были проанализированы образцы 95% пациентов с тяжелой формой заболевания коронавирусом. Среди них больше всего оказалось с группами A (II) и AB (IV). Наличие этих групп крови повышает вероятность госпитализации и осложнений при COVID-19.