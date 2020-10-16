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Названы группы крови, повышающие риск заражения COVID 

Елизавета Назарова 1 час назад
Ученые выяснили, какие группы крови наиболее подвержены заражению коронавирусом и тяжелой форме этого заболевания. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на журнал Blood Advances, где было опубликовано исследование.
Специалисты сравнили 473 тысяч человек с COVID-19 с 2,2 миллиона людей без коронавируса. Меньше всего среди зараженных было меньше людей с группой крови 0 (группа I) и больше людей с группами крови A (II), B (III) и AB (IV).
В другом исследовании были проанализированы образцы 95% пациентов с тяжелой формой заболевания коронавирусом. Среди них больше всего оказалось с группами A (II) и AB (IV). Наличие этих групп крови повышает вероятность госпитализации и осложнений при COVID-19.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Россия вновь побила рекорд по коронавирусу.
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