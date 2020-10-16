В России выявлено 15 150 новых случаев коронавируса. Новые значения преодолели все предыдущие рекорды. Общее число инфицированных за время эпидемии составило 1 369 313. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Новые случаи коронавируса выявлены в 85 регионах. Больше всего инфицированных в Москве (5049), Санкт-Петербурге (647) и Московской области (448). Сообщается, что в 26,6% случаев клинические симптомы не проявлялись.

За сутки зафиксировано 232 летальных исхода, полностью выздоровели 8 485 человек.