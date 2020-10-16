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Врач объяснила, как выявить бессимптомный коронавирус 

Елизавета Назарова 1 час назад
Врач-биофизик Нелли Соседова рассказала, как можно выявить бессимптомный коронавирус. Об этом сообщает радио Sputnik.
Как пояснила медик, у некоторых людей, инфицированных COVID-19 пропадает обоняние и изменяется вкус на короткое время. При этом, других клинических проявлений болезни не наблюдается.

«Еще один критерий — если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается. Третье — можно сделать быстрый тест на антитела — иммунохроматографический. Его можно делать в домашних условиях, на предприятиях»

Эксперт отметила, что, если у человека есть антитела и не было никаких симптомов коронавируса, то он переобул бессимптомно. Некоторые изменения может показать КТ легких. Очень часто исследование помогает выявить бессимптомных больных, у которых вирус оказал сильнее влияние на легкие.
Ранее «Рамблер» сообщал, что разработан тест, предсказывающий тяжесть коронавируса.
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Коронавирус , Видео
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