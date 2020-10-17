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Мясников объяснил причины хронического кашля 

Полина Алферова 2 часа назад
Мясников объяснил причины хронического кашля
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о причинах хронического кашля. Он уточнил, что такой кашель не всегда является признаком заболеваний дыхательной системы.
Постоянный кашель может быть следствием рефлюкса, когда соляная кислота попадает из желудка в пищевод.

«В пищеводе есть масса кашлевых рецепторов. Когда они раздражаются, человек начинает подкашливать», — объяснил врач.

Кроме того, кашель может быть симптомом сердечных заболеваний. В этом случае в перикарде собирается жидкость, которая влияет на рецепторы. А кашель выступает в качестве защитного рефлекса.
Мясников посоветовал при хроническом кашле проверить уши и гайморовы пазухи. Аллергические воспаления в этих зонах могут вызвать бронхоспазм. Врач подчеркнул, что необходимо каждый год проходить диспансеризацию, меньше нервничать и следить за влажностью в помещении, которая должна быть не менее шестидесяти процентов.
Ранее «Рамблер» писал, что назван неожиданный симптом скорого инфаркта.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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