Кардиологи рассказали о необычном симптоме, который является предвестником инфаркта. Об этом сообщает Express.

Доктор Тяньхуэй Юань из больницы Гуанчжоуского университета китайской медицины отметила, что скорый инфаркт можно определить по цвету языка. Эксперт пояснила, что все дело в микроорганизмах, которые находятся в полости рта.

"Язык пациентов с хронической сердечной недостаточностью выглядит совершенно иначе, чем у здоровых людей"