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Назван внешний симптом, говорящий о скором инфаркте

Елизавета Назарова
4 часа назад
Кардиологи рассказали о необычном симптоме, который является предвестником инфаркта. Об этом сообщает Express.
Доктор Тяньхуэй Юань из больницы Гуанчжоуского университета китайской медицины отметила, что скорый инфаркт можно определить по цвету языка. Эксперт пояснила, что все дело в микроорганизмах, которые находятся в полости рта.
"Язык пациентов с хронической сердечной недостаточностью выглядит совершенно иначе, чем у здоровых людей"
Медик пояснила, что здоровый язык имеет бледно-красный цвет и белый налет. У людей с сердечной недостаточностью язык красного цвета, а налет — желтого. Кроме того, цвет органа меняется в зависимости от тяжести болезни.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач рассказал о первых признаках рака легких.
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