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Врач рассказал о первых признаках рака легких 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии имени Петрова, член-корреспондент РАН Евгений Левченко объяснил, какие симптомы указывают на раннюю стадию рака легки. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
По словам Левченко, онкологию часто путают с бронхитом или пневмонией. Однако это очень опасно, из-за того, что антибиотики увеличивают опухоль.

"В этом случае пациентов лечат антибиотиками, в результате чего опухоль отодвигает сроки специализированного лечения"

Эксперт рассказал, что первые симптомы могут вообще не указывать на болезни дыхательной системы. Среди них медик выделил повышенную температуру, слабость, усталость, кожный зуд и повышенную отечность.
Ранее "Рамблер" сообщал, что онколог рассказал о причинах рака языка.
Болезни и лекарства , Видео , Евгений Левченко , РАН
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