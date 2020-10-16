Врач рассказал о первых признаках рака легких 

Заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии имени Петрова, член-корреспондент РАН Евгений Левченко объяснил, какие симптомы указывают на раннюю стадию рака легки. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
По словам Левченко, онкологию часто путают с бронхитом или пневмонией. Однако это очень опасно, из-за того, что антибиотики увеличивают опухоль.
"В этом случае пациентов лечат антибиотиками, в результате чего опухоль отодвигает сроки специализированного лечения"
Эксперт рассказал, что первые симптомы могут вообще не указывать на болезни дыхательной системы. Среди них медик выделил повышенную температуру, слабость, усталость, кожный зуд и повышенную отечность.
Ранее "Рамблер" сообщал, что онколог рассказал о причинах рака языка.